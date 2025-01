من لوس أنجلوس إلى نيويورك.. كيف دمرت الحرائق أحياء سكنية بأكملها؟ (فيديو+صور)

كتبت:- سهر عبد الرحيم:

تشهد الولايات المتحدة منذ أيام موجة هائلة من الحرائق التي اندلعت في مناطق متفرقة من مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، ما تسبب في نزوح الآلاف من الأشخاص وتدمير أحياء سكنية بأكملها، ثم حرائق ولاية نيويورك والتي التهمت مبانٍ سكنية بالكامل.

واندلع حريق هائل في مدينة برونكس بولاية نيويورك، أمس الجمعة، أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم رجال إطفاء، وطالت النيران 3 مبانٍ نتيجة هبوب رياح بسرعة تتراوح بين 20 إلى 30 ميلًا في الساعة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأفادت إدارة الإطفاء في نيويورك، بأن ما نحو 200 من رجال الإطفاء يشاركون في التعامل مع الحريق، مشيرة إلى أن المباني تحتوي على ما بين 150 و160 شقة سكنية.

وقال رئيس قسم إطفاء الحرائق في مدينة نيويورك جون إسبوزيتو: إن "الحريق دمر جميع الشقق في الطابق العلوي، كما امتد إلى السقف، في البداية.. دخلت فرق الإطفاء للمبنى لتنفيذ عمليات البحث وإجلاء السكان، ولكن الحريق كان قد انتشر بسرعة كبيرة، مما جعل الوضع خطيرًا للغاية على رجال الإطفاء".

JUST IN: An apartment fire has reignited after tearing through a building in the Bronx, injuring firefighters and displacing dozens.

