الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان"

وكالات

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وعددا من القطع الحربية التابعة لها.

وكان الحوثيون أعلنوا، الاثنين الماضي، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان شمالي البحر الأحمر.

وأشار سريع، إلى أن عملية الحوثيين شمالي البحر الأحمر أدت إلى إفشال هجوم أمريكي، مشيرا كذلك إلى أن الجماعة اليمنية الموالية لإيران هاجمت ظهر اليوم هدفا حيويا للاحتلال الإسرائيلي في عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة.

وأضاف سريع: "هاجمنا بنجاح هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرة مسيرة".