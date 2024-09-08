مسؤول أممي يؤكد ضرورة احترام حق التعليم وصيانته في أوكرانيا

أوكرانيا - (أ ش أ)

أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بالإنابة في أوكرانيا، "جون ماركس"، ضرورة احترام حق التعليم وصيانته في أوكرانيا، تزامنا مع احتفال العالم باليوم الدولي الرابع لحماية التعليم من الهجمات الذي يصادف غداً الاثنين.

وأشار ماركس، إلى ضرورة حماية المرافق التعليمية من الهجمات، وامتناع الأطراف عن الاستخدام العسكري للمرافق التعليمية، وأن يتمتع الأطفال بالتعليم في جميع أنحاء أوكرانيا.

وشدد ماركس، في بيان صحفي صدر عن مركز إعلام الأمم المتحدة، على ضرورة أن تكون المدارس آمنة وتوفر بيئات تعليمية داعمة لكل طفل لكي يتطور ويزدهر.. موضحا أن اليونيسف تواصل العمل مع الحكومة الأوكرانية والشركاء في جميع أنحاء البلاد للمساعدة في استمرار الأطفال في التعلم ودعم صحتهم العقلية والحفاظ على بعض مظاهر الطفولة.

وقال، إن هذا العمل يشمل إعادة تأهيل الملاجئ في المدارس ورياض الأطفال، وتوفير اللوازم والمعدات التعليمية، وإجراء فصول تعليمية علاجية، وتزويد المعلمين بالمهارات اللازمة لتقديم الدعم الصحي النفسي والاجتماعي لطلابهم.. مشيرا إلى أن مراكز العبور والفرق المتنقلة من علماء النفس والعاملين الاجتماعيين يدعمون الأطفال والأسر الذين يتم إجلاؤهم من مناطق الخطوط الأمامية لمساعدة الأطفال على التكيف بشكل أفضل واستئناف تعليمهم في مواقعهم الجديدة.

وقال ماركس:"عانى الأطفال في أوكرانيا بما فيه الكفاية، يجب حمايتهم من الهجمات وهم مثل إميليا، يريدون جميعا الذهاب إلى المدرسة والتعلم والاستمتاع، وأن يكونوا أطفالا مرة أخرى".