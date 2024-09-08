بلينكن يزور بريطانيا لافتتاح الحوار الاستراتيجي وتعزيز العلاقات الثنائية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيبدأ زيارة إلى المملكة المتحدة غدا الاثنين، في زيارة تستمر يومين، حيث سيفتتح الحوار الاستراتيجي بين البلدين ويؤكد العلاقات الخاصة التي تجمع الولايات المتحدة ببريطانيا.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر - في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية - أنه "أثناء وجوده في لندن، سيلتقي بلينكن أيضا بكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة مجموعة من القضايا الملحة، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وشراكة "AUKUS" (اتفاقية الدفاع بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا) والشرق الأوسط وجهودنا الجماعية لدعم أوكرانيا".