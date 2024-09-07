رواتب تصل لـ 38 ألف جنيه.. بيان جديد بشأن فرص عمل البوسنة والهرسك

كتب- محمد أبو بكر:

بدأت الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، اليوم السبت، في مشاركة مندوبين من دولة البوسنة والهرسك، في عمليات الاختبارات النظرية للشباب الذي تقدم منذ أيام على الفرص التي أعلنت عنها الوزارة بالتنسيق مع الجانب المسؤول في البوسنة والهرسك.

وبدأت عمليات التقديم، وفق بيان "العمل" اليوم، على فرص: مهندس مدني، وعمال بناء، ونجار، ومبيض محارة، ونقاش، وحداد مسلح، ومبلط، ومثبت واجهات.

وكان محمد جبران، وزير العمل، أكد أهمية هذه الاختبارات قبل السفر، تحت إشراف الوزارة لضمان إرسال عمالة ماهرة ومدربة إلى الخارج، والتأكد من حرفيتها في المهنة المطلوبة من أجل الاستدامة والاستقرار في العمل.

وشارك في الاختبارات اليوم، وفد من الإدارة العامة للتشغيل، برئاسة هبة أحمد، ومن شركه meister البوسنية، وعدد من المترجمين.

وتستكمل اللجنة الاختبارات العملية غدًا الأحد بأحد مراكز التدريب المهني بالقاهرة.

وكانت وزارة العمل، أعلنت منذ أسبوعين عن تلقي أوراق الراغبين في التقدم لشغل فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة، وذلك في دولة البوسنة والهرسك، برواتب مجزية، مع توفير مبيت للعمال، ووجبات أثناء فترة العمل، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبي واجتماعي، وتأمين صحي إضافي ضد إصابات العمل والحوادث في مواقع البناء.

وتكون مدة العقد سنة قابلة للتجديد، وبيئة عمل ممتازة مع موظفين ذوي خبرات وكفاءات مهنية.

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