إعلان

BBC

بوتين: اجتمعت مع مؤسس تليجرام منذ فترة طويلة ولم أتواصل معه بعد ذلك

04:14 م الخميس 05 سبتمبر 2024

فلاديمير بوتين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

موسكو - (د ب أ)

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه اجتمع مع مؤسس تطبيق تليجرام، بافل دوروف، الذي يواجه اتهامات جنائية محتملة في فرنسا، في العاصمة الروسية موسكو منذ فترة طويلة.

وقال بوتين، في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، "لقد كان اجتماعا مع رجال الأعمال. ولم نجتمع سويا منذ ذلك الحين، ولم نظل على اتصال أبدا."

ونفى بوتين الاجتماع مع دوروف المولود في روسيا قبل وقت قصير من اعتقاله في باريس.

ومن ناحية أخرى، انتقد بوتين الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية ضد الملياردير.

وقال مكتب المدعي العام في باريس إن المحققين يتهمون دوروف بعدم التعاون بشكل كاف مع السلطات في التحقيقات الجنائية والمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم جنائية عبر تطبيق تليجرام، من بين أمور أخرى.

ويشتبه منتقدو تليجرام أيضا في أن دوروف يعمل مع السلطات الأمنية الروسية، الأمر الذي ينفيه دوروف.

بوتين موسكو الرئيس الروسي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ماليزيا تعلن تضامنها مع مصر وتدين بشدة استفزازات الاحتلال الإسرائيلي

إعلان

إعلان

إحالة إمام عاشور للمحاكمة بتهمة ضرب فرد أمن بـ"خناقة الشيخ زايد"
رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الحدود مع غزة
وزيرا التضامن والعمل يبحثان ضم العمالة غير المنتظمة للتأمين الصحي
طقس الـ6 أيام المقبلة.. الأرصاد: أمطار وحرارة بهذه المناطق