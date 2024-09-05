كوريا الجنوبية تعتزم تشديد قيود التصدير ضد روسيا وبيلاروسيا دعمًا لأوكرانيا

سول – (أ ش أ)

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تشديد قيود التصدير على المنتجات الواردة من روسيا وبيلاروسيا من خلال توسيع قائمة العناصر الخاضعة للقيود، بما في ذلك أجزاء أدوات الآلات وأجهزة الاستشعار، ردًا على الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة- وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أنه بموجب تعديل اللوائح الخاصة بتداول المواد الاستراتيجية، أضافت كوريا الجنوبية 243 عنصرا إضافيا يمكن استخدامها لأغراض عسكرية إلى قائمة العناصر التي يُحظر شحنها إلى روسيا وبيلاروسيا، مشيرة إلى أن العناصر المضافة حديثا تتضمن آلات قطع المعادن ومكونات الآلات وأجزاء الأجهزة البصرية وأجهزة الاستشعار.

ومن المقرر أن يدخل التعديل حيز التنفيذ بدءًا من يوم الإثنين، وسيؤدي إلى رفع العدد الإجمالي للعناصر المدرجة في القائمة إلى 1402 عنصرا من 1159 عنصرا حاليا.