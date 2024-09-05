قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله- (د ب أ)

اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس 16 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم صحفي وفتاة من رام الله، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)، بأن "عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: رام الله، والخليل، ونابلس، وأريحا، والقدس، حيث رافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وأشار البيان إلى أنه "منذ إعلان الاحتلال العدوان الأخير في الضفة اعتقل أكثر من 195 مواطناً"، لافتا أن "قوات الاحتلال، اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 مواطن من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا".





