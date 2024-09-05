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BBC

استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شرق غزة

11:17 ص الخميس 05 سبتمبر 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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غزة- (د ب أ)

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن مصادر طبية قولها إن "مسعفين نقلوا ثلاثة شهداء وجرحى في استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط مدرسة شهداء الزيتون بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة إلى مستشفى المعمداني في المدينة".

ووفق الوكالة، "ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، في حصيلة غير نهائية، إلى 40861، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 94 ألفا و398 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض".


الاحتلال الإسرائيلي فلسطين قصف إسرائيلي
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