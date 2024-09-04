الإمارات تعرب عن تضامنها مع مصر وتدين المزاعم والادعاءات الإسرائيلية بشأن معبر فيلادلفيا

وكالات

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية، في مواجهة المزاعم والادعاءات الاسرائيلية، بشأن معبر "فيلادلفيا".

وأدانت الإمارات التصريحات الإسرائيلية المسيئة بشأن معبر "فيلادلفيا، والتي تُهدد الاستقرار، وتُفاقم الأوضاع في المنطقة.

وأشادت، وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء بجهود مصر الحثيثة التي تبذلها إلى جانب دولة قطر الشقيقة، والولايات المتحدة، لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، مُعربةً عن أملها بأن تُسفر عن تهدئة تقود لإنهاء الحرب، بما يُجنب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة.

ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد، وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر، وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات لكافّة المُمارسات المُخالفة لقرارات الشرعية الدُولية، والتي تهُدد بالمزيد من التصعيد.

وشدّدت الخارجية الإماراتية على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدّولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قُدماً، ووضع حد للمُمارسات غير الشرّعية التي تُهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.





