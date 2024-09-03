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بالصور- محافظ بني سويف يتابع إجراءات إخماد حريق مبنى التعليم القديم

07:00 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2024
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    محافظ بني سويف يتابع إجراءات إخماد حريق مبنى التعليم القديم (1)
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    محافظ بني سويف يتابع إجراءات إخماد حريق مبنى التعليم القديم (4)
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    محافظ بني سويف يتابع إجراءات إخماد حريق مبنى التعليم القديم (3)

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بني سويف-حمدي سليمان:

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جهود وإجراءات التعامل مع حريق شب بالعيش وبعض المخلفات والحشائش الكائنة خلف مقر مديرية التربية والتعليم القديم بشارع إسلام، بمدينة بني سويف.

انتقل المحافظ لموقع الحادث يرافقه اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، والقيادات الأمنية، والتنفيذية، فور البلاغ عن تلقي إخطارًا باندلاع حريق خلف مقر مديرية التربية والتعليم القديم، بقصر إسلام باشا.

دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وجرت السيطرة على ألسنة النيران، قبل امتدادها للمباني المجاورة، دون خسائر في الأرواح.

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محمد هاني غنيم محافظ بني سويف حريق محافظة بني سويف
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