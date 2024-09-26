الصحة اللبنانية: 20 شهيدًا بينهم 19 سوري بغارة إسرائيلية جنوبي البلاد

بيروت – (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، استشهاد عشرين شخصا من بينهم تسعة عشر من الجنسية السورية، إثر غارة شنها طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم على بلدة يونين بجنوب لبنان.

وقالت الوزارة - في تحديث أولي لحصيلة الغارة صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لها، أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام - إن الغارة أدت إلى استشهاد عشرين شخصا من بينهم تسعة عشر من الجنسية السورية.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة عشر آخرين بجروح، إثر غارات شنها طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم على بلدات قضاء صور جنوب لبنان.

ومن الجهة الأخرى، استهدف الطيران الاسرائيلي منزلا في عزة ببلدة الزهراني، وأغار على بلدة السكسكية، كما شن غارة استهدفت بلدة شحور، وأخرى استهدفت المساكن الشعبية قرب صور.

ومن جهة ثانية، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان اليوم، قصف مستعمرة كريات شمونة ‏بِصليات من صواريخ "فلق 2".