أبو الغيط: لا أحد في المنطقة يريد حربًا إقليمية.. وتفكيك الاحتلال هو بداية الحل

كتب- محمد فتحي:

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمام مجلس الأمن، إن المجتمع الدولي أمام لحظة خطيرة تستدعي الانتباه والتحرك العاجل لوقف الانزلاق الخطير نحو كارثة في المنطقة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف أبو الغيط، أن المنطقة تقف في مفترق طرق خطير جراء التصعيد الذي تمارسه إسرائيل في قطاع غزة والضفة ولبنان وأحذر من خروج الأمور عن السيطرة.

وأشار إلى أنه لا أحد في المنطقة يريد حربا إقليمية، إذ أن الصراع لم يبدأ في 7 أكتوبر كما تريد إسرائيل أن تقنع العالم، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو أصل المشكلة وتفكيك الاحتلال هو بداية الحل.