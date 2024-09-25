حزب الله يُعلن استهداف مقر الموساد الإسرائيلي

(وكالات)



أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، إطلاق صاروخًا باليستيًا من طراز "قادر 1" تجاه مقر قيادة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" في ضواحي تل أبيب.

وأكد الحزب نجاح الصاروخ "قادر1" في استهداف مبنى الموساد.

وذكر حزب الله أن "المقر المستهدف يتولى مسؤولية اغتيال القادة وتفجير الأجهزة اللاسلكية والبيجر".

في المقابل، صرح جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن سلاح الجو قام بمهاجمة منصة إطلاق الصاروخ الباليستي الذي استهدف منطقة تل أبيب صباح اليوم من لبنان.