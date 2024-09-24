صحيفة لبنانية: حزب الله فعّل خطة النزوح

بيروت- (د ب أ)

فعّل حزب الله اللبناني خطة النزوح التي كان قد وضعها تحسّباً لضرباتٍ عسكرية واسعة كالتي شنّتها إسرائيل أمس الاثنين على بلدات الجنوب والبقاع، وأحدثت موجة نزوحٍ ضخمة.

ووفق ما نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، "ينتشر على الأرض عاملون في وحدة العمل الاجتماعي، وفي جمعية "وتعاونوا"، لتنفيذ مراحل الخطة، حيث يرشدون العائلات التي تطلب المساعدة في تأمين مسكنٍ آمن، ويوجّهون النازحين إلى مدارس في صيدا وبيروت، وإلى منازل تمّ تأمينها في قرى جبيل والشمال".

وأضافت أنه فيما أقيمت نقاط مركزية للإرشاد على الطرقات المؤدية إلى الشمال، تجنّب المعنيون بالخطة توجيه العائلات النازحة إلى مدارس الجبل في المرحلة الراهنة، تاركين هذه الخطوة إلى الأيام المقبلة لمن لا يزالون موجودين في ضاحية بيروت الجنوبية".

وأكدت الصحيفة أنّ "غالبية العائلات نزحت إلى بيوت الأقارب في بيروت والضاحية الجنوبية، أو لدى أقارب كانوا قد نزحوا بدورهم إلى مناطق الجبل واستأجروا منازل هناك".

ونقلت الصحيفة عن عفيف شومان رئيس جمعية "وتعاونوا" قوله إنّ "المستلزمات الأساسية من فرش وبطانيات بدأت تصل تباعاً إلى المنازل والمدارس التي استقبلت نازحين".

وأشار إلى أن بالنسبة للمساعدات الغذائية، "فمن المُقرر الانتظار يومين حتى اتضاح الصورة، وإحصاء العائلات وكيفية توزّعها على المناطق ومراكز الإيواء ليتم بعدها تجهيز بعض المناطق بمطابخ ميدانية، وتوزيع حصص في مناطق أخرى، بحسب الحاجة وظروف الإقامة".