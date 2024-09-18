بلينكن لوزير الخارجية: الحوثيون يواصلون تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر

(وكالات)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن هجمات جماعة أنصار الله الحوثية، على السفن، تواصل تمثيلها تهديدًا للملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأكد بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، على أن وقف إطلاق النار سيعيد الأسرى الإسرائيلين المحتجزين لدى المقاومة ويفتح المجال لتهدئة المناطق الساخنة مثل شمال إسرائيل والبحر الأحمر.

ووصل بلينكن، إلى القاهرة في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء، في زيارة تهدف لبحث العلاقات المصرية الأمريكية وأوجه التعاون بين البلدين، ومناقشة عدد من الملفات المشتركة في المنطقة.