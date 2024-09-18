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بلينكن لوزير الخارجية: الحوثيون يواصلون تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر

03:15 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

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(وكالات)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن هجمات جماعة أنصار الله الحوثية، على السفن، تواصل تمثيلها تهديدًا للملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأكد بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، على أن وقف إطلاق النار سيعيد الأسرى الإسرائيلين المحتجزين لدى المقاومة ويفتح المجال لتهدئة المناطق الساخنة مثل شمال إسرائيل والبحر الأحمر.

ووصل بلينكن، إلى القاهرة في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء، في زيارة تهدف لبحث العلاقات المصرية الأمريكية وأوجه التعاون بين البلدين، ومناقشة عدد من الملفات المشتركة في المنطقة.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الحوثيون يواصلون تهديد الملاحة الحوثيون وزير الخارجية المصرية بدر عبد الباقي
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