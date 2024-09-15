"للمرة الثانية خلال شهرين".. مسؤولة أمريكية تكشف تعرض ترامب لمحاولة اغتيال جديدة

وكالات

صرحت عضوة الكونجرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين، بأن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب تعرض لمحاولة اغتيال جديدة، مشيرة إلى أنه على قيد الحياة وبصحة جيدة.

كشف جونيور ترامب نجل المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، كواليس إطلاق النار الذي استهدف تجمعا انتخابيا لوالده.

وقال نجل ترامب على حسابه على منصة "إكس": "مرة أخرى أيها الناس.. إطلاق نار في ملعب ترامب للغولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا".

وأضاف: "تم العثور على بندقية كلاشينكوف في الأدغال، وفقًا لسلطات إنفاذ القانون المحلية" وذكرت التقارير أنه تم القبض على المشتبه به.

وقالت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إن الرئيس السابق دونالد ترامب آمن بعد أعيرة نارية في محيطه.

وتابع المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونج في بيان: "الرئيس ترامب في أمان بعد طلقات نارية في محيطه"، دون ذكر مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

وكان الرئيس السابق يلعب الجولف في نادي ترامب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش. تم إغلاق الدورة على الفور، وفقًا لمصدر مطلع.