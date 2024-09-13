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BBC

آلاف الفلسطينيين يشيعون جثامين 10 شهداء بالضفة

01:49 م الجمعة 13 سبتمبر 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

شيع آلاف الفلسطينيين، الجمعة، جثامين 10 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية عسكرية في محافظتي طوباس وطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.
ومساء الخميس، انسحب الجيش الإسرائيلي من مدينتي طولكرم وطوباس شمال الضفة الغربية، بعد تنفيذ عمليات عسكرية في المدينة الأولى استمرت ثلاثة أيام والثانية استمرت يومين، ما خلف دمارا واسعا.
وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة، بينما صّعد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أسفر عن 703 شهداء فلسطينيين بينهم 159 طفلا، بجانب 5 آلاف و700 مصابا، وأكثر من 10 آلاف و400 معتقل، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

الاحتلال الإسرائيلي غزة فلسطين
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