الدفاع الروسية: تدمير 20 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو-(د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير 20 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق ست مناطق روسية.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وأضافت أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت عشرين طائرة مسيرة أوكرانية. ثماني فوق أراضي منطقة بريانسك، وأربع فوق أراضي منطقة بيلجورود، وثلاث فوق أراضي منطقة كورسك، وطائرتان فوق أراضي منطقتي سمولينسك وأوريول وواحدة فوق إقليم منطقة كالوجا".