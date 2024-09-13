فيديو| مستوطنون يسممون مواشي فلسطينيين غربي أريحا
10:36 ص الجمعة 13 سبتمبر 2024
وكالات
أفادت وسائل إعلام فلسطينية محلية، بقيام مستوطنين بتسميم أكثر من 50 رأس غنم للفلسطينيين في تجمع عرب المليحات غرب مدينة أريحا.
وأظهر مقطع فيديو نشرته منصات محلية، وجود عدد كبير من جثث المواشي على الأرض في المنطقة.
تغطية صحفية: مستوطنين يقومون بتسميم أكثر من 50 رأس غنم في تجمع عرب المليحات غرب أريحا pic.twitter.com/61Q5creuL5— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 13, 2024
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