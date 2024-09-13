فيديو| مستوطنون يسممون مواشي فلسطينيين غربي أريحا

وكالات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية محلية، بقيام مستوطنين بتسميم أكثر من 50 رأس غنم للفلسطينيين في تجمع عرب المليحات غرب مدينة أريحا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته منصات محلية، وجود عدد كبير من جثث المواشي على الأرض في المنطقة.