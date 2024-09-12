بوريل: لا يوجد عصا سحرية لإيقاف الحرب في غزة

(وكالات)

قال منسق السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إنه لا يوجد عصا سحرية من أجل إيقاف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا في الوقت ذاته على العمل بكل الطرق من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وصرح جوزيب بوريل، خلال زيارته إلى لبنان، أنه يتم استخدام كافة الموارد المالية والدبلوماسية من أجل التوصل إلى سلام دائم في المنطقة.

وطالب بوريل، بالعمل من أجل الوصول إلى سلام دائم مبني على حل الدولتين، قائلًا إن السلام يقتضي حصول الفلسطينيين على دولتهم.

وأضاف المسؤول الأوروبي، أن الحرب في قطاع غزة ليست محتومة، مشيرًا إلى أن قرار إنهائها يعتمد على الإرادة في تجنبها.

وأكد بوريل على وجود الرغبة في إيقاف الحرب والحد من التصعيد العسكري، في ظل استمرار "القتل الوحشي للفلسطينيين".