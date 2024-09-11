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بينها "اليورانيوم".. بوتين يدعو مسؤوليه لفرض قيود على تصدير المواد الخام الاستراتيجية

10:58 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو – (أ ش أ)

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، حكومة بلاده للنظر في فرض قيود على تصدير بعض المواد الخام الاستراتيجية، مثل اليورانيوم والنيكل والتيتانيوم، إلى الأسواق الخارجية.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية إلى بوتين قوله في اجتماع مع الحكومة: "هم يفرضون قيودًا على عدد من السلع لنا، ربما يتعين علينا فرض قيود مُحددة عليهم"، مُشيرًا إلى أن هذا القيود تتعلق بنوعية مُحددة من السلع توفرها روسيا للسوق العالمي بكميات كبيرة.

وتابع بوتين: "أتفهم أن زملائي في الحكومة يفهمون جيدا أهمية هذه المواد الخام (اليورانيوم والنيكل والتيتانيوم)، لكن بالتأكيد هناك مواد خام أخرى مُهمة"، مؤكدا أن الحكومة يجب أن تفكر في فرض قيود معينة على الإمدادات إلى السوق الخارجية من هذه السلع، وعدد من السلع الأخرى.

وأعاد بوتين التذكير بأن بلاده ضمن الدول الرائدة عالميًا من حيث احتياطيات المواد الخام الاستراتيجية، فهي تمثل ما يقرب من 22% من الغاز الطبيعي، ونحو 23% من الذهب، وحوالي 55% من الماس، مضيفا "إنه لن يتحدث بالتفصيل بشأن أسباب هذا القرار".

هذا المحتوى من

Asha
فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فرض قيود على تصدير المواد الخام فرض قيود على تصدير اليورانيوم
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