"نحن أيضًا لا نأكل القطط والكلاب".. الخارجية الألمانية تسخر من ترامب

برلين - (د ب أ)

علقت وزارة الخارجية الألمانية بشكل ساخر على تصريحات مرشح الرئاسة الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب في المناظرة التلفزيونية مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

يذكر أنه خلال المناظرة التي جرت ليلة الثلاثاء/الأربعاء الماضية، كرر الرئيس الأمريكي السابق، ادعاء ورد على لسان المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس، بأن المهاجرين غير الشرعيين في مدينة سبرينجفيلد بولاية أوهايو الأمريكية يأكلون الحيوانات الأليفة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن السلطات في سبرينجفيلد ليس لديها علم بحالات من هذا النوع.

وفي منشور على منصة إكس، كتبت وزارة الخارجية الألمانية عبارة: "ملاحظة: نحن أيضًا لا نأكل القطط والكلاب".

Like it or not: Germany’s energy system is fully operational, with more than 50% renewables. And we are shutting down – not building – coal & nuclear plants. Coal will be off the grid by 2038 at the latest. PS: We also don’t eat cats and dogs. #Debate2024 pic.twitter.com/PiDO98Vxfo

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) September 11, 2024