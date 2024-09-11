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"نحن أيضًا لا نأكل القطط والكلاب".. الخارجية الألمانية تسخر من ترامب

07:44 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

وزارة الخارجية الألمانية

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برلين - (د ب أ)

علقت وزارة الخارجية الألمانية بشكل ساخر على تصريحات مرشح الرئاسة الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب في المناظرة التلفزيونية مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

يذكر أنه خلال المناظرة التي جرت ليلة الثلاثاء/الأربعاء الماضية، كرر الرئيس الأمريكي السابق، ادعاء ورد على لسان المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس، بأن المهاجرين غير الشرعيين في مدينة سبرينجفيلد بولاية أوهايو الأمريكية يأكلون الحيوانات الأليفة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن السلطات في سبرينجفيلد ليس لديها علم بحالات من هذا النوع.

وفي منشور على منصة إكس، كتبت وزارة الخارجية الألمانية عبارة: "ملاحظة: نحن أيضًا لا نأكل القطط والكلاب".

وكانت الوزارة ردت في الجزء الأول من المنشور على ادعاء ترامب في المناظرة بأن ألمانيا عادت إلى بناء "محطات توليد الطاقة العادية" بعد فشلها في التخلص من الوقود الأحفوري.

وقالت الوزارة في المنشور: "سواء أعجبك أم لا.. نظام الطاقة الألماني يعمل بكفاءة، مع أكثر من 50% من الطاقة المتجددة"، وأضافت: "ونحن نغلق محطات الفحم والطاقة النووية بدلاً من بنائها، ولن تكون هناك محطات تعمل بالفحم بحلول عام 2038 على أبعد تقدير".

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