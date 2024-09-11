إعلان

BBC

حماس عملية الدهس شمالي الضفة رد طبيعي على جرائم الاحتلال بالأراضي الفلسطينية

12:52 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

الاحتلال الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)


نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، منفذ عملية الدهس من مدينة طوباس بالضفة المحتلة، واصفة العملية بـ "البطولية".

كما نعت حركة حماس في بيانها، شهداء طوباس "الأبطال" الذين ارتقوا في وقت سابق اليوم إثر قصف إسرائيلي استهدفهم صباح اليوم.

وقالت حركة حماس، إن عملية الدهس البطولية التي وقعت على حاجز بيت إيل العسكري هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وطالبت حماس بمزيد من " رص الصفوف تحت خيار مقاومة الاحتلال، وإشعال ساحات المواجهة والتصدي بكافة السبل المتاحة، حتى كنسه عن أرضنا ومقدساتنا".

ووقعت عملية دهس في وقت سابق صباح اليوم عند مفترق جفعات أساف شمالي رام الله، نتج عنها إصابة عدد من الإسرائيليين شمالي الضفة بحسب الإسعاف الإسرائيلي.

الاحتلال الإسرائيلي فلسطين حماس قصف إسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إغلاق 45 مصنعا وسط احتجاجات في بنجلاديش

إعلان

إعلان

السيسي لرئيس ألمانيا: ما يحدث في غزة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2024 (رابط مباشر)