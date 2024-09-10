الأمم المتحدة: الحرب تمنع أطفال غزة من بدء العام الدراسي

نيويورك- (د ب أ)

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الأطفال في غزة، الذين يعانون من وطأة الأزمة الإنسانية، يحرمون من دروسهم في بداية العام الدراسي.

وأضاف جوتيريش: "بعد 11 شهرا من الأعمال العدائية، يتم حرمان أكثر من 600 ألف طالب من الوصول إلى التعليم الرسمي لسنة أخرى."

وأوضح أن وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أفادت بعدم توفر التعليم الرسمي في أي من مدارسها الـ200، حيث يُستخدم العديد منها كملاجئ للنازحين الفلسطينيين.

وتواصل فرق الوكالة تقديم الأنشطة الترفيهية والدعم النفسي الاجتماعي في بعض مدارسها.

وأشار دوجاريك إلى أن "الأطفال في غزة يواصلون معاناتهم من أسوأ آثار الأزمة الإنسانية هناك، بما في ذلك خطر تفشي الأمراض".

وأوضح أن الأمم المتحدة وشركائها تواصل جهودها لحماية الأطفال من فيروس شلل الأطفال، حيث أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن الشركاء أنهوا المرحلة الثانية من حملة التلقيح يوم الأحد في جنوب غزة.

وقال دوجاريك إنه خلال المرحلة الثانية من حملة التطعيم، تم الوصول إلى أكثر من 256 ألف طفل في خان يونس ورفح على مدار أربعة أيام في جنوب غزة.

وأضاف دوجاريك أن الجولة الأولية من الحملة، التي تتألف من ثلاث مراحل، قد اكتملت تقريبا بنسبة 70%، حيث تم تطعيم أكثر من 446 ألف طفل من أصل 640 ألف مستهدفين خلال الجولة الأولى من التلقيحات، ومن المتوقع أن تبدأ الجولة الثانية بعد 4 أسابيع.