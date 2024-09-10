الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لحزب الله خلال الليل

تل آبيب- (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه استهدف مباني يستخدمها حزب الله في جنوب لبنان في هجمات جوية خلال الليل.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الجيش قال إن المواقع التي استهدفتها الهجمات كانت في بلدات عيتا الشعب و خيام والناقورة.

كما نشر الجيش صورا للهجمات على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس على أراضيها، وإعلان حزب الله مساندة غزة.