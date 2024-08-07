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حبس وزير النفط الليبي على ذمة قضية فساد مالي بقيمة 457 مليون يورو

10:07 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

خليفة عبد الصادق وزير النفط الليبي

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طرابلس - (د ب أ)

أمر مكتب النائب العام الليبي، بحبس وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية خليفة عبد الصادق على خلفية اتهامات بالفساد المالي، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لقناة "ليبيا الأحرار".

وقال مكتب النائب العام إن عبد الصادق تعمد تهديد مسؤول محاسبة الشركات لحمله على اعتماد مستند يجيز التصرف في 457 مليونا و600 ألف يورو لفائدة شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات.

ووفق النيابة العامة، فقد أثبتت التحقيقات انتهاج الوزير سلوكًا يتعارض مع الواجبات الوظيفية.

حبس وزير النفط الليبي خليفة عبد الصادق حكومة الوحدة الوطنية
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