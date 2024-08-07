إعلان

BBC

تعليقًا على تولي السنوار رئاسة حماس.. إيران: خير خلف لخير سلف

07:56 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

وزارة الخارجية الإيرانية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الجديد لحركة حماس يحيى السنوار خير خلف لخير سلف "الرئيس الراحل إسماعيل هنية"، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني لن يتمكن من إنقاذ نفسه من الزوال والانهيار".

فيما قالت صحيفة "رويترز" البريطانية نقلا عن القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، اليوم الأربعاء، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ما كان ليحدث لولا دعم أمريكا.

وأكد كني على أن طهران ليس لديها خيار سوى استخدام حقها في الدفاع عن نفسها في وجه الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الرد سيحدث في الوقت الصحيح وبالشكل المناسب.

وشدد كني على أن طهران بذلت كل ما في وسعها لتجنب المواجهة في المنطقة.

وأشار وزير الخارجية الإيراني بالإنابة، إلى أن الولايات المتحدة لم تدن جريمة اغتيال هنية وواصلت دعم إسرائيل وهذا يدل على أنها لا تريد السلام والاستقرار للمنطقة.

ولفت كني إلى أن طهران تنتظر أن تدعم الدول الإسلامية حق إيران الأصيل والمشروع في الرد بشكل قانوني ومناسب على العدوان الإسرائيلي.

وزارة الخارجية الإيرانية تولي السنوار رئاسة حماس السنوار خير خلف لخير سلف حماس إيران
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بوتين يتهم أوكرانيا بالاستفزاز في خضم قتال على الحدود

إعلان

إعلان

عاجل - "التعليم" تكشف مصير طالب بالثانوية مزق ورقة الامتحان واعتدى على المراقبين
طقس الـ6 أيام القادمة.. الأرصاد: حرارة شديدة وأمطار تصل لسيول