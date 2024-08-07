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ثلاثة زلازل تضرب جزيرة كريت اليونانية

07:09 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

جزيرة كريت اليونانية

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أثينا - (د ب أ)

هزت ثلاثة زلازل جزيرة كريت اليونانية صباح اليوم الأربعاء، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه لم يصب أحد بأذى وقال جهاز خدمات الطوارئ إن الزلازل لم تسفر أيضا عن أي أضرار بالمباني.

وكانت مراكز الزلازل في جنوب الجزيرة وعلى عمق يتراوح بين ثلاثة وخمسة كيلومترات تحت قاع البحر.

وبلغت قوة الزلازل 4.1 درجة و4.8 درجة و4.5 درجة على مقياس ريختر.

وتردد أن الزلازل شعر بها سكان مناطق بعيدة حتى مدينة هيراكليون على الساحل الشمالي للجزيرة.

ويقول علماء الزلازل إن الجزيرة عرضة لمثل هذه الزلازل، إلا أنه من غير الممكن قول ما إذا كانت الزلازل التي وقعت اليوم الأربعاء منعزلة أم أنه قد يعقبها زلزال أكثر قوة.

جزيرة كريت اليونانية ثلاثة زلازل تضرب جزيرة كريت اليونان ريختر
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