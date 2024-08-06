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الحوثيون يعلنون تشييع جثامين 6 من مقاتليهم في صنعاء

09:30 م الثلاثاء 06 أغسطس 2024

الحوثيون

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صنعاء - (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الثلاثاء، تشييع ستة من مقاتليها، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.

وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الجماعة، إنه جرى تشييع جثامين ستة من أفراد الجماعة، أحدهم برتبة عقيد، وآخر برتبة نقيب، وأربعة برتبة ملازم أول وثاني.

وأشارت القناة إلى أن الستة قتلوا خلال المعارك الدائرة مع القوات الحكومية اليمنية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية.

ولم تذكر الوسيلة الحوثية، زمناً محدداً أو مكان مقتل هؤلاء.

يأتي ذلك تزامناً مع استمرار الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ نحو عشر سنوات.

الحوثيون جماعة أنصار الله الحوثية صنعاء
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