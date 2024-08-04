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مسؤولون إسرائيليون: لا نراقب السماء ونتوقع هجومًا من الأرض ونستعد لمحاولات تسلل

11:54 م الأحد 04 أغسطس 2024

جيش الاحتلال الاسرائيلى

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وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، إن وحدات الاحتياط في جميع أنحاء إسرائيل وخاصة في الشمال في حالة تأهب قصوى.

وأوضح مسؤولون أمنيون، أن "أعيننا على الأرض وليست بالسماء ونستعد لمحاولات تسلل وسيناريوهات غير متوقعة".

وذكرت القناة 13 العبرية نقلا عن مصادر، اليوم الأحد، أن هناك تقديرات في إسرائيل بأن الهجوم الإيراني الانتقامي قد يكون متعددا بمشاركة حركة حماس.

وأشارت المصادر، إلى أن إسرائيل تجري اتصالات مع واشنطن ودول غربية للتأكد من مشاركتها في الدفاع عنها.

وكان موقع "والا" العبري قال، اليوم الأحد، إن هناك حالة استنفار قصوى على حدود إسرائيل مع لبنان وقائد القيادة الشمالية يستعرض الجبهة الداخلية.

وأشار الموقع العبري، إلى أن هيئة الأركان الإسرائيلية أمرت بتعزيز القوات التابعة لقيادة الجبهة الشمالية ورفع درجة التأهب.

إسرائيل حماس الهجوم الإيراني إيران وإسرائيل لبنان طوفان الأقصى
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