نتنياهو يستنكر اتهامه بعرقلة مفاوضات الأسرى ويلوم حماس

تل أبيب - (د ب أ)

رفض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقارير التي أفادت بأنه عرقل المفاوضات مع حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من خلال تقديم مطالب جديدة.

وزعم نتنياهو في بداية اجتماع حكومي اليوم الأحد: "العكس هو الصحيح تماما، الحقيقة البسيطة هي أن حماس لم توافق حتى الآن على أبسط شروط الخطوط العريضة".

وأضاف: "بينما لم نضف حتى أى مطلب واحد إلى المخطط، فإن حماس هي التي طالبت بإدخال العشرات من التعديلات".

وغادر فريق تفاوض إسرائيلي رفيع المستوى إلى القاهرة يوم السبت لاستكمال المفاوضات غير المباشرة مع حماس، ويتم التوسط في المحادثات بواسطة قطر ومصر والولايات المتحدة.