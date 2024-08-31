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بسبب عدم استعادة الأسرى.. لجنة الخارجية بالكنيست تطالب باستدعاء نتنياهو

09:51 م السبت 31 أغسطس 2024

الكنيست الإسرائيلي

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وكالات
قالت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، إن أعضاء لجنة الخارجية والأمن بالكنيست قدموا طلبا لاستدعاء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل عاجل بشأن عدم الإيفاء بإعادة الأسرى.
ونقلت القناة 13 العبرية عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن مفاوضات التوصل لصفقة باتت على وشك الانهيار في ظل عدم حدوث أي تقدم في القضايا الخلافية.
وأشارت صحيفة "معاريف" نقلا عن رئيسي الأركان والموساد خلال اجتماع حكومي، إلى أن الإصرار على التمسك بمحور فيلادلفيا يفتقر لأي منطق ولا علاقة له بالواقع.
وأكدت القناة 12 العبرية نقلا عن مكتب نتنياهو، أن الحديث عن عرقلة مساعي التوصل لصفقة ليس أمرا جيدا ويهدف للضغط على الحكومة للتخلي عن أمن إسرائيل.
وزعم مكتب نتنياهو أن إسرائيل فعلت الكثير من أجل التوصل إلى صفقة لإعادة أسراها لكن حماس كانت وستبقى هي العقبة أمام ذلك.

الكنيست الإسرائيلي لجنة الخارجية بنيامين نتنياهو
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