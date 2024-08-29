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عناصر المقاومة بكتيبة "مخيم بلاطة" يسلمون أنفسهم للأمن الفلسطيني

05:09 م الخميس 29 أغسطس 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)


قال مصدر أمني فلسطيني لموقع "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس، إن عناصر المقاومة الفلسطينية بكتيبة "مخيم بلاطة" شرقي نابلس، قاموا بتسليم أنفسهم للأمن الفلسطيني.

وأضاف المصدر الأمني الفلسطيني، أن عناصر المقاومة بكتيبة "مخيم بلاطة" سلموا أنفسهم في سبيل تجنيب أهالي المخيم اجتياح قوات الاحتلال للمخيم.

ويأتي ذلك بعد اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من مدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة في الفارعة وطوباس وطولكرم وجنين.

وأحدثت قوات الاحتلال دمارًا واسعًا في البنى التحتية بالمخيمات التي اتقحمتها، كما أشعلت النيران في عدد من المنازل واستهدفت عدد من الفلسطينيين ما أدى لارتقاء وإصابة العشرات.

قوات الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل فلسطين
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