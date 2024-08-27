الأمم المتحدة: ما ستوفره طواقم الأونروا قطرة في محيط الاحتياجات بغزة

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، أن أفراد طاقم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سيواصلون عملهم في قطاع غزة، لكن تحت قيود.

وقال دوجاريك - في تصريح أذاعته قناة "الحرة" الأمريكية - "إن ما سيتم توفيره من مساعدات لن يشكل سوى قطرة في محيط الاحتياجات".

بدوره، أعرب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) عن قلقه من أوامر الإخلاء التي تشمل 15 مرفقًا من المرافق التي تؤوي موظفين أممين ونشطاء في منظمات غير حكومية، بالإضافة إلى 4 مستودعات للمنظمات الأممية.

وأشار إلى أن القرار سيعرقل عمل مركز إنساني كامل تم إنشاؤه في دير البلح بعد إخلاء رفح في مايو الماضي.