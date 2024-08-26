إسرائيل تواصل قصف عدة مدن في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

أغار الطيران الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين على أطراف بلدتي" يحمر الشقيف" و"ارنون" وغربي بلدة "دير سريان" في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مساء اليوم على الأطراف الشرقية لبلدتي "يحمر الشقيف" و"ارنون" ملقياً صاروخين جو - أرض على المنطقة المستهدفة، وأتبعها بعد خمس دقائق بغارة مماثلة استهدفت منطقة "المرج" عند الأطراف الجنوبية - الغربية لبلدة" يحمر الشقيف" ملقيا صاروخين إيضاً.

وشن الطيران الإسرائيلي مساء اليوم غارة جوية استهدفت منطقة "علمان" غربي بلدة "دير سريان" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته قناة " المنار" المحلية التابعة لـ "حزب الله".

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، قد أغار في وقت سابق من اليوم الإثنين، على بلدة "ميس الجبل" الجنوبية، وقصفت المدفعية الإسرائيلية عصر اليوم أطراف بلدات " طيرحرفا" و"شمع" و"الناقورة" في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية عصر اليوم أطراف بلدات "طيرحرفا" و" شمع" و"الناقورة" في جنوب، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن مسيرة إسرائيلية شنت بعد ظهر اليوم غارة على بلدة حانين في جنوب لبنان، مستهدفة إياها بصاروخ موجه.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم أطراف بلدة شبعا في جنوب لبنا، بحسب قناة " المنار" المحلية التابعة لحزب الله .

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على بلدة كفركلا في جنوب لبنان على دفعتين، كما أغار على ساحة بلدة الطيبة الجنوبية، وعلى بلدة "طيرحرفا" في جنوب لبنان.وأغار كذلك على منطقة عبرا في جنوب لبنان مستهدفا سيارة، وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وأغار الطيران المسير الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على سيارة في جادة الشماع في مدينة صيدا الجنوبية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس على إسرائيل، وإعلان حزب الله مساندة غزة.