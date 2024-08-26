الصحة العالمية: نحتاج 135 مليون دولار لمكافحة جدري القرود

جني- (د ب أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، أنها بحاجة إلى 135 مليون دولار في غضون الأشهر الستة المقبلة لمكافحة مرض جدري القرود (إم بوكس).

وبحسب ورقة تخطيط صدرت عن المنظمة الأممية في جنيف، لا يشمل هذا المبلغ تكلفة نحو مليوني جرعة من اللقاح المضاد للفيروس.

وقالت منظمة الصحة العالمية في جنيف اليوم الاثنين، إنه سيتم استثمار الأموال بشكل رئيسي في الاختبارات التشخيصية والأبحاث.

وأوضحت المنظمة الأممية أنه إضافة إلى ذلك، يجب تمويل إجراءات منع انتقال العدوى من الحيوانات إلى البشر وإشراك المجتمعات في مكافحة إم بوكس.

وأعلنت المنظمة في وقت سابق أعلى مستوى من التحذير بسبب تفشي فيروس إم بوكس في أفريقيا ومتحور جديد ربما يكون أكثر خطورة.

وبحسب المنظمة الأممية، تم بالفعل تسجيل أكثر من 18 ألف حالة مشتبه بها وتسجيل 575 حالة وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية العام الجاري.