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أمير قطر يبحث الأوضاع في غزة مع وزير الخارجية الأمريكي

03:48 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

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(وكالات)

قال الديوان الأميري القطري، اليوم الأربعاء، إن أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بحثا خلاله تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأفاد الديوان الأميري القطري، أن تميم بن حمد بحث مع بلينكن جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وقام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بجولة إلى المنطقة شملت مصر وإسرائيل من أجل القيام بجهود دبلوماسية بغاية التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية الأمريكي غزة طوفان الأقصى
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