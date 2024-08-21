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إعدام 8 مواطنين أفغان في إيران خلال العشرين يومً ا الماضية

03:34 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

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كابول - (د ب أ)

نشرت منظمة حقوقية إيرانية مقرها النرويج إحصائيات تظهر أنه في العشرين يوما الماضية، تم إعدام 8 أفغان، في إيران، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

ولم يحدد المسؤولون من المنظمة الحقوقية الجرائم المحددة، التي ارتكبها الأفراد، الذين تم إعدامهم، غير أن الحكومة الإيرانية غالبا ما تستشهد بمعارضتها للأنشطة الإجرامية، مثل تهريب المخدرات وجرائم خطيرة أخرى، كأسباب رئيسية للإعدامات.

وأصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أمس الثلاثاء بيانا، ألقى الضوء على "الزيادة المثيرة للقلق في الإعدامات في إيران" ودعت إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وذكرت منظمة العفو الدولية أيضا أن إيران مسؤولة عن 74% من جميع حالات الإعدام المسجلة بمختلف أنحاء العالم العام الماضي.

إيران اعدام مواطنين أفغان منظمة حقوقية إيرانية
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