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BBC

لمعالجة الفجوات بين حماس وإسرائيل.. أمريكا وقطر تؤكدان أهمية "الاقتراح الجسري"

12:18 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

أنتوني بلينكن

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن "الاقتراح الجسري" لجسر الهوة بين حماس وإسرائيل يعالج الفجوات المتبقية بطريقة تتيح التنفيذ السريع لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة .

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته، اليوم الأربعاء أن الوزيرين ناقشا الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وضمان إطلاق سراح المحتجزين .

كما ناقشا مواصلة العمل معًا لضمان عدم قيام أي طرف باتخاذ إجراءات تقوض الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق.

هذا المحتوى من

Asha
أنتوني بلينكن حركة حماس إسرائيل أمريكا قطر
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