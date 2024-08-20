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حزب الله يُعلن استهداف مقرات عسكرية في نفح ويردن الإسرائيليتين بالصواريخ

11:37 ص الثلاثاء 20 أغسطس 2024

حزب الله اللبناني

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بيروت - (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن عناصره استهدفوا مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر فوج المدفعية ‏ولواء المدرعات التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن بصليات مكثفة من الصواريخ، ردًا على اعتداءات إسرائيل على منطقة البقاع شرق لبنان.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان ليلة أمس الاثنين، أحد عناصرها، وهو "حسين علي حسين سليمان"، من بلدة طربيخا، وأيضا سكان بلدة دير قانون رأس العين في جنوب لبنان ، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 445 .

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

حزب الله اللبناني إسرائيل الصواريخ
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