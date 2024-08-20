سول: جندي كوري شمالي يعبر الحدود إلى كوريا الجنوبية



سول-( د ب أ):

قال الجيش الكوري الجنوبي إن جنديا من كوريا الشمالية عبر الحدود إلى كوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وذلك في أحدث عملية انشقاق وسط حملة الدعاية التي تنفذها سول ردا على إطلاق بيونج يانج المتكرر للبالونات المحملة بالنفايات.

ورصد الجيش الكوري الجنوبي الجندي قادما من الشمال من الخط الفاصل العسكري ضمن المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين في القسم الشرقي من الحدود، وأجرى عملية لمساعدته على الوصول إلى الجنوب، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وأكدت الأركان المشتركة انشقاق الجندي، الذي يُقال إنه برتبة رقيب أول، وقالت إن السلطات المعنية تقوم بالتحقيق في كيفية حدوث الانشقاق. ولم تقدم مزيد من التفاصيل عن المنشق.

وأضافت هيئة الأركان المشتركة أنه لم يتم رصد أي تحركات غير عادية من قبل الجيش الكوري الشمالي حتى الآن.

وجاء الانشقاق بعد حوالي أسبوعين من انشقاق أحد سكان كوريا الشمالية إلى الجنوب عن طريق عبور المنطقة المحايدة لمصب نهر هان الواقع غرب الحدود البرية بين الكوريتين.