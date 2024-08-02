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BBC

تايلند توقف مؤقتا إرسال آلاف العمال لإسرائيل

06:54 م الجمعة 02 أغسطس 2024

تايلاند

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وكالات

ذكرت صحيفة معاريف، أن تايلند أوقفت مؤقتا إرسال آلاف العمال إلى إسرائيل خشية هجوم متعدد الجبهات.

كانت وكالة الأنباء البولندية اليوم الجمعة، نقلت عن المتحدث باسم خطوط لوت الجوية البولندية قوله إن "شركة الطيران ألغت 8 رحلات إلى لبنان وإسرائيل بعد تحليل الوضع الأمني في المنطقة.

وتتجنب شركات طيران المجالين الجويين الإيراني واللبناني وتلغي رحلات إلى إسرائيل ولبنان مع تنامي المخاوف من احتمال اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط بعد اغتيال قادة كبار في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية هذا الأسبوع.

تايلاند ارسال العمال اسرائيل
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