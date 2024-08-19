"ليت كل الدنيا بدو".. تركي آل الشيخ ينشر تغريدة لـ "حاسدين الخليج" (فيديو)

(وكالات)

رد رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، على من وصفهم بـ "الحاسدين" على دول الخليج، قائلًا "ليت كل الدنيا بدو" وذلك في إطار سخرية البعض باعتقاده من سكان الخليج ووصفهم بـ "البدو".

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، لرقصة تراثية سعودية، معلقا عليه بالقول: "أكثر الدول استقرارا... أكثر الدول أمانا... التطور والحضارة وروعة البنيان، وفي سباق مع الزمن للأفضل... التعليم مجاني والجامعات في ترتيب متقدم على مستوى العالم ... شبه انعدام في الأمية ولا وجود لها إلا من تعدى الثمانين سنة بعدد محدود جدا ولا يتجاوز 1% وعشرات الآلاف من الخريجين من أرقى جامعات أمريكا وأوروبا واليابان".

وتابع تركي في منشوره عن بلاد الخليج "الصحة مجانا، وبها أفضل المستشفيات على مستوى العالم ... أقل الدول في مستوى البطالة في العالم ... عملات ثابتة مقابل الدولار لعشرات السنين واقتصادات قوية ودخل عالي للفرد على مستوى العالم... جودة حياة للمواطن على أعلى مستوى وتقدم رياضي وثقافي وفني لتصبح قبلة في هذه المجالات.. نظموا كأس عالم وهناك آخر في الطريق..نظموا Expo وآخر في الطريق ... مشاريع ضخمة في السنوات القادمة غير مسبوقة في العالم، ومدن جديدة".

وأضاف "مركز الطاقة في العالم في البترول والغاز..أهم الصناديق الاستثمارية في العالم ..أهم الاستثمارات في العالم.. أندية كروية مملوكة في أعرق دوريات العالم .. أهم أحداث الغولف والملاكمة وألعاب القتال في العالم ... تملك أهم شركات الألعاب الإلكترونية في العالم واستضافة أهم البطولات فيها... أفضل المطارات في العالم وأفضل خطوط الطيران في العالم... أهم موانئ العالم وأكثرها تقدما... تاريخ وحضارة وآثار وطبيعة وجزر ومنتجعات ... أقوى شبكات اتصالات وأسرع إنترنت ... أفصح الناس وأهم الصفات الكرم والشجاعة والوفاء ...ويجيك في الآخر واحد حاسد ويقول بدو... أقول ليت كل الدنيا بدو".