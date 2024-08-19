استشهاد شخصين في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

بيروت - ( د ب أ )

استشهد شخصان، اليوم الاثنين، في قصف مسيرة إسرائيلية استهدف بلدة في جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، "أغارت مسيّرة معادية على منطقة عبرا في حولا صباحا، مما أدى إلى سقوط شهيدين".

ولفتت إلى أن "غارة الطيران الحربي المعادي على بلدة حولا ليلا استهدفت منزلاً في حي الحمامير قرب النادي الحسيني، وألحقت أضرارا كبيرة بالممتلكات".

وأشارت إلى أن الطيران الحربي المعادي نفذ غارتين استهدفتا بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، ما ادى الى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية، موضحة أن "ذلك تزامن مع قيام مسيّرة معادية بإطلاق صاروخ موجه استهدف بلدة حانين".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.