بينها موقع نتنياهو.. تعطل غالبية المواقع الإلكترونية الحكومية الإسرائيلية

وكالات

أعلنت القناة 12 العبري، اليوم الأحد، تعطل أغلب المواقع الحكومية الإلكترونية التي تقدم خدمات للإسرائيليين في الساعة الماضية.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن من بين المواقع التي تعطلت موقع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارة الداخلية وسلطة الضرائب ومواقع أخرى.

وأوضحت القناة العبرية، أن هيئة المنظومة الرقمية تقول إن العطل ناجم عن خلل تقني وتمت معالجته.

وعلى مدار الأشهر الماضية تعرضت إسرائيل لهجمات سيبرانية من قبل قراصنةة إلكترونيين.