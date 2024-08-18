إعلان

BBC

بينها موقع نتنياهو.. تعطل غالبية المواقع الإلكترونية الحكومية الإسرائيلية

06:04 م الأحد 18 أغسطس 2024

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات
أعلنت القناة 12 العبري، اليوم الأحد، تعطل أغلب المواقع الحكومية الإلكترونية التي تقدم خدمات للإسرائيليين في الساعة الماضية.
وأشارت القناة العبرية، إلى أن من بين المواقع التي تعطلت موقع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارة الداخلية وسلطة الضرائب ومواقع أخرى.
وأوضحت القناة العبرية، أن هيئة المنظومة الرقمية تقول إن العطل ناجم عن خلل تقني وتمت معالجته.
وعلى مدار الأشهر الماضية تعرضت إسرائيل لهجمات سيبرانية من قبل قراصنةة إلكترونيين.

المواقع الحكومية الإسرائيلية تعطل المواقع الإسرائيلية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* موسى غزة.. وضعته أمه في قِدر فنجا من صبرا وشاتيلا وعاد بعد 22 سنة شتات
* برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024
* رابط معرفة الكلية المرشح لها في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات
* نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024.. موعد مرحلة تقليل الاغتراب