السفير الأمريكي لدى إسرائيل يعرب عن انزعاجه من هجوم مستوطنين يهود بالضفة

تل أبيب- (د ب أ)

أعرب السفير الأمريكي لدى إسرائيل، جاك لو اليوم الجمعة عن انزعاجه من الهجوم العنيف، الذي شنه مستوطنون يهود متشددون على قرية في الضفة الغربية.

وكتب السفير على موقع التواصل الاجتماعي، إكس "يجب وقف تلك الهجمات ومحاسبة المجرمين".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أمس الخميس مقتل شخص واحد على الأقل بعد هجوم نفذه عشرات المستوطنين الإسرائيليين على قرية فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن نحو 50 مستوطنا ملثما اقتحموا قرية جيت الفلسطينية وأضرموا النار في ما لا يقل عن 4 منازل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن قوات الأمن قد اعتقلت مستوطنا إسرائيليا.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: "سيجري القبض على المسؤولين عن أي عمل إجرامي وتقديمهم للعدالة".

كان الاتحاد الأوروبي قد فرض حزمتين من العقوبات على ما يطلق عليهم مستوطنين متطرفين بسبب انتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتدهورت الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بشكل ملحوظ منذ بداية الصراع الحالي في غزة، الذي بدأ بعد هجمات 7 أكتوبر الماضي التي نفذتها حركة حماس.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد أكثر من 600 فلسطيني في الضفة الغربية في عمليات عسكرية إسرائيلية، أو مواجهات، أو نتيجة هجمات نفذوها منذ ذلك الحين.

كما شهدت أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين تصاعدا ملحوظا منذ 7 أكتوبر الماضي.





