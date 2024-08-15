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أبو عبيدة: التحقيقات كشفت أن حارس الأسير الإسرائيلي قتله بعد استشهاد طفليه

02:56 م الخميس 15 أغسطس 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

قال الناطق العسكري باسم الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أبو عبيدة، إنه بعد التحقيق في مقتل أسير إسرائيلي على يد حراسه تبين أن المجند تصرف بشكل انتقامي بعد تلقي أنباء استشهاد طفليه.

وأضاف أبو عبيدة، أن المجند المُكلف بحراسة الأسير تصرف بشكل انتقامي على خلاف التعليمات التي وُجهت له، قائلًا إن "الحادثة لا تمثل أخلاقياتنا وتعاليم ديننا في التعامل مع الأسرى".


وصرح أبو عبيدة، أن كتائب القسام ستشدد في التعليمات بعد تكرار الحادثة في حالتين حتى الآن، محملًا إسرائيل المسئولية الكاملة عن كل ما يتعرض له أسراها من معاناة ومخاطر داخل القطاع.

وأفاد أبو عبيدة، أن ما يتعرض له الأسرى الإسرائيليين جاء نتيجة كسر جيش الاحتلال كل قواعد التعامل الإنساني وممارسته الإبادة على الشعب الفلسطيني.

جيش الاحتلال حماس أبو عبيدة
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