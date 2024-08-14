اليمن..ارتفاع عدد الوفيات والجرحى جراء السيول بمأرب إلى 44

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت السلطات اليمنية، اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا السيول في محافظة مأرب شرقي البلاد إلى 8 قتلى و36 مصابا.

وقال بيان صادر عن السلطة المحلية بمأرب إن وكيل المحافظة عبدربه مفتاح ترأس اجتماعاً استثنائياً بحضور شركاء العمل الإنساني من ممثلي المنظمات الأممية والإقليمية والدولية.

وأوضح مفتاح، وهو رئيس لجنة الطوارئ بالمحافظة، خلال الاجتماع أن "الأمطار الرعدية والرياح الشديدة التي تشهدها مأرب منذ صباح الأحد تسببت حتى الآن بوفاة 8 أشخاص وإصابة 36 آخرين، معظمهم من النازحين".

وتطرق مفتاح إلى الأضرار والخسائر التي خلفتها الأمطار والسيول في مخيمات النازحين والقطاعات الخدمية، وخاصة قطاع الكهرباء وسط توقعات باستمرار تأثر المحافظة بالمنخفض الجوي وهطول الأمطار الرعدية خلال الأيام القادمة.

ولفت إلى حجم الفجوة الكبيرة بين مستوى تدخلات الشركاء المحدودة وبين نسبة الاحتياجات القائمة لأكثر من 7300 أسرة تضررت من الأمطار والعواصف الرعدية.

ودعا مفتاح "الشركاء من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، للتدخل والاستجابة العاجلة لسد احتياجات المتضررين من الكوارث الطبيعة التي تمر بها المحافظة منذ عدة سنوات".

وفي السياق، استعرض ممثلو المنظمات الأممية والدولية خططهم العاجلة للتدخل في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية وتقديم كافة أشكال المساعدة المتاحة لديها، بالتنسيق مع السلطة المحلية والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والمكاتب المعنية، بحسب البيان.

ويوجد في محافظة مأرب أكبر تجمع للنازحين في اليمن، حيث يقدر عددهم بأكثر من مليونين، بحسب تقارير حكومية.

وتتواصل السيول في عدة محافظات يمنية بينها مأرب، مخلفة أضرارا بشرية وخسائر مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، وسط ضعف حاد في الاستجابة لمواجهة هذه الكارثة الطبيعية.