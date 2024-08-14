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التحرير الفلسطينية: روسيا أكدت دعم المواقف الفلسطينية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية

03:38 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

فلاديمير بوتين

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رام الله - (د ب أ)

ناقش أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، مع مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشرق الأوسط، ميخائيل بجدانوف، مخرجات الزيارة الرسمية للرئيس محمود عباس لروسيا، التي أكدت الدعم الروسي للمواقف الفلسطينية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن الشيخ قوله في منشور على منصة "إكس" إنه تمت أيضا مناقشة قرار الرئيس بوتين بدعوة فلسطين إلى المشاركة في قمة البريكس في شهر أكتوبر المقبل في مدينة كازان الروسية، كما تم التأكيد على الرهان على مواقف موسكو في الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية.

بدوره، شدد بجدانوف على أهمية المصالحة الوطنية، من خلال الشرعية الفلسطينية ومرجعيتها منظمة التحرير، مؤكدا أن هذا موقف روسيا الثابت والدائم.

وأشار بجدانوف إلى أهمية زيارة الرئيس عباس ونجاحها بكل المقاييس.

روسيا الاعتداءات الإسرائيلية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ميخائيل بجدانوف غزة الضفة الغربية
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